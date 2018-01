Rifiuti, Raggi lancia la sfida ai ragazzi di Amici: "Ci aiutate ad insegnare come differenziare?"

Il Campidoglio chiede l'intervento dei ragazzi di Amici. I protagonisti della popolare tramissione di Canale 5, sono stati recentemente impegnati nelle pulizie della città. Una "punizione" a scopo educativo che è stata pensata da Maria De Filippi. Ed è stata proprio la popolare presentatrice televisiva ad annunciare un video inviato dalla sindaca Raggi.

Il video della Sindaca

"So che per voi è stata una punizione – ha premesso Raggi nel video pubblicato su piattoforma Twitty – ma credo che questa esperienza sia stata di alto valore educativo". Sulla scorta del risultato ottenuto, la prima cittadina ha pensato di tornare a coinvolgere i protagonisti di Amici, il cui "esempio" può essere "estremamente prezioso". Anche perchè, com'è stato notato, quando siete andati in strada siete stati seguiti da tantissime persone che vi consederano dei miti".

Lo scopo educativo

Perchè dunque non utilizzare la popolarità acquisita per metterla al servizio della cittadinanza, ha pensato la sindaca. quando scendavano loro in strada partecipa Da qui la proposta che, in accordo col fomrat di Canale 5, è stata presentata come una sfida. "Perchè non organizziamo uno spettacolo nel quale ci aiutate ad insegnare alle persone come differenziare, come rispettare la nostra città e coime renderla più bella e pulita? Vi aspetto in Campidoglio" ha concluso fiduciosa la prima cittadina.