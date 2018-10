Propaganda Atac, arriva l'amministratore delegato e il deposito di Tor Pagnotta viene tirato a lucido

Strisce rifatte e il piazzale pulito a specchio. "Mai visto così", spiega a RomaToday un operaio delle officine Atac di Tor Pagnotta. Qui, in questo deposito, oggi, 4 ottobre, è in programma la visita dell'amministratore delegato di Atac Paolo Simioni. Due ore nel deposito per incontrare i dipendenti e celebrare la riapertura della mensa, annunciata con giubilo nelle scorse settimane.

Un incontro con l'amministratore delegato, su base volontaria si specifica sul cartello. Ai dipendenti però non è andato giù il clima da propaganda che da ieri si vive nel deposito. Così, di chat in chat, di whatsapp in whatsapp, a finire additato è il nuovo sfondo della sala mensa. Un enorme gigantografia del Campidoglio che i dipendenti non hanno potuto non notare.

"Quanto è costato?". "Ce n'era davvero bisogno?". "Ma non potevano spendere questi soldi per il magazzino?". E se un tempo le indignate proteste raggiungevano il Movimento Cinque stelle e i consiglieri all'epoca all'opposizione, oggi è il Pd a farsi megafono dei lavoratori. Ilaria Piccolo, consigliera dem in Campidoglio, attacca: "Oggi dopo un anno di chiusura riapre magicamente la mensa e come ciliegina sulla torta un nell'affresco del Campidoglio. Speriamo che Simioni si faccia anche un giro nei magazzini vuoti. Invece di mettere il belletto potrebbe comprare pezzi di ricambio con i 5 milioni di utili".

Tante anche le segnalazioni che arrivano in redazione da parte di lavoratori. Ad accompagnarle immagini del deposito fino a ieri, con erba infestante a spuntare dall'asfalto e autobus abbandonati. Oggi però per due ore nulla si deve vedere. Atac riparte, anche da Tor Pagnotta.