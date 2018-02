Sicurezza via Pontina: al lavoro per migliorare passi carrabili e accessi privati

Da Spinaceto a Terracina non sono poche le attività commerciali con accesso sulla via Pontina. Tanti sono inoltre i capannoni industriali e, seppure in misura meno significativa, si registra anche la presenza di molti domicili privati.

Una questione di sicurezza

Uscire dalla propria abitazione come dal luogo di lavoro, può rappresentare un'insidia. Per questo la Regione Lazio ha deciso di intervenire sul tema della sicurezza degli accessi privati. Ci sono aree infatti dove la concentrazione di passi carrabili è particolaremente problematica. E crea apprensione sia per i cittadini che per le attività commerciali.

La sicurezza dei cittadini

Come reso noto da un appostio comunicato"la Regione Lazio interverrà predisponendo un piano a livello infrastrutturale che l’Astral Spa curerà con l’obiettivo di sciogliere la problematica nell’interesse della sicurezza dei cittadini che percorrono la Pontina come le altre arterie regionali". Per affrontare il tema, si apprende dalla stessa nota stampa, sono già stati organnizati "tanti incontri con residenti coinvolti da queste criticità".