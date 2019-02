Tor Cervara, sgomberato un ex parcheggio occupato

Nuovo sgombero a Tor Cervara. Questa mattina gli agenti della Questura di Roma sono intervenuti in un immobile in via di Tor Cervara, abbandonato e da qualche mese occupato da alcune decine di persone. Si tratta di un parcheggio dell'ex sede di una società di noleggio auto.

Lo stabile, inutilizzato da tempo, è stato occupato in seguito ad altri sgomberi che si sono verificati nella stessa zona negli ultimi tre mesi. A inizio dicembre l'ex fabbrica della Penicillina, sulla via Tiburtina, all'altezza di San Basilio, nella quale avevano trovato riparo centinaia di persone senza tetto, prevalentemente richiedenti asilo o rifugiati di origini africane.

In seguito, il 15 gennaio, la polizia è intervenuta per 'svuotare' altri due immobili nelle vicinanze, uno in via Tallone e uno in via Raffaele Costi, sempre a Tor Cervara.