Occupazioni, la ministra Lamorgese spiega: "Spin Time non è tra i palazzi da sgomberare"

"Non sono in essere provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che consentirebbero l'inserimento nel piano sgomberi predisposto dal prefetto di Roma" dell'ex sede Inpdap occupata in via Santa Croce in Gerusalemme, abitata da circa 300 persone. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgiese, nel corso di un intervento alla Camera in occasione del Question time, in risposta ad un'interrogazione dei deputati di Fdi, Paola Frassinetti e Francesco Lollobrigida, sulla situazone di Spin Time.

L'occupazione era finita al centro delle cronache nel maggio del 2019 quando al palazzo era stata staccata la corrente e a riattaccarla era stato l'elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski. Spin Time non è quindi nel piano "che riguarda 23 immobili individuati attraverso specifiche priorità fissate dal Comitato provinciale dell'Ordine e la sicurezza". La ministra ha poi ricordato che nello stabile vivono "persone in una reale situazione di disagio abitativo" e che "una realtà così articolata impone un approccio attento e ponderato da parte delle varie amministrazioni, senza dimenticare che in un'ottica preventiva servono politiche in risposta alle situazioni di marginalità".

In quanto alla festa di Capodanno che si è tenuta all'interno dello stabile, e che ha suscitato accese polemiche da parte di Fratelli d'Italia, Lamorgese ha spiegato: "Nonostante la diffida della Questura, i due organizzatori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria".

Dura la replica degli esponenti Fdi: "Pretendiamo che il governo intervenga per ripristinare la legalità nella palazzina occupata in via Santa Croce in Gerusalemme trasformata lo scorso capodanno in una discoteca nonostante la diffida emessa dal Questore di Roma" ha sottolineato il deputato di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti.