Sgombero River, rom ancora in strada: i vigili portano via i container

Chiuso il cancello, ma non l'emergenza. Al Camping River il mega accampamento da ieri formatosi fuori dall'ex baraccopoli diventata illegale e ieri sgomberata è ancora lì. Oltre 200 rom hanno dormito lì sul posto. La pioggia ha acceso gli animi e c'è stato il tentativo di rientrare nel campo. Divelto il cancello e ferito un vigile, in tarda serata, dopo il caos e l'intervento della polizia più di qualche rom, donne e bambini, è addirittura riuscito ad entrare e a passare la notte lì.

Ruspe, ragni e camion al lavoro: baraccopoli addio

I 20 vigili inizialmente previsti dal Comandante Di Maggio sono diventati questa mattina 50: troppo alto il rischio di nuove rivolte e troppo difficile tenere a bada la situazione. Per ora, nonostante l'intervento della Polizia di Stato, non sono previste operazioni di ordine pubblico e di allontanamento coatto dalla via. Le scene sono quindi quelle di ieri con centinaia di persone ammassate, comprese donne e bambini. Un mega accampamento a cielo aperto che indigna i residenti e preoccupa per una situazione che rischia di esplodere. In mattinata è arrivata anche l'acqua e qualche volontario della cooperativa che gestiva la struttura si è appellato per far arrivare i viveri ai rom.

Intanto, allontanate le persone, oggi il campo viene svuotato dei container ancora intatti e dei resti di quelli distrutti un mese fa. Ruspe e ragni al lavoro, affinché la baraccopoli autorizzata resti solo un ricordo.

L'emergenza oltre il cancello

Nei piani del Campidoglio il nuovo mega accampamento potrebbe svuotarsi con l'offerta alloggiativa fatta ieri, ovvero il trasferimento in via Ramazzini, nelle struttura gestita dalla Croce Rossa. Qui si trovano anche le famose casette "Ikea", approntate per l'emergenza migranti prima e per quella dei senza tetto poi [GUARDA IL VIDEO]. In alternativa ci sono altre due strutture, una a Roma Nord e l'altra a Torre Maura. Il tutto senza dividere i nuclei famigliari.

La Corte Europea

In 44 hanno accettato e tra loro vi sono anche i tre rom che hanno presentato ricorso alla Corte Europea di Strasburgo. Il loro ricorso aveva portato alla sospensiva, disattesa con lo sgombero di ieri. In serata però, interpellata dall'Ansa, la Corte aveva dato il via libera allo sgombero facendo esultare Raggi su twitter. Secondo quanto si apprende dalla 21 Luglio, associazione che aveva affiancato i rom nel ricorso, "rimane ancora aperta la procedura che potrebbe portare a sanzioni contro il Governo".