River, il Comune forza i tempi: vigili e assistenti sociali per svuotare il campo

Il Comune forza i tempi e non aspetta il pronunciamento della Corte europea per i diritti dell'uomo sullo sgombero del River. A 24 ore dalla scadenza della sospensiva dello sgombero recapitata lunedì sera in Campidoglio, la polizia locale e il personale della sala operativa sociale si sono presentati alla Tenuta Piccirilli.

Uno sgombero? Per Salvini sì, per il Campidoglio no. Se il ministro degli Interni infatti si affretta a postare su facebook la notizia con toni trionfali "È finalmente in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!", il Campidoglio con una nota recapitata alle agenzie usa toni più morbidi: "Al via operazioni di assistenza sociale per gli abitanti del camping. Al momento altre 20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale".

Quanto sta accadendo non assomiglia assolutamente ad uno sgombero. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate ci sarebbe stata una svolta nell'offerta di accoglienza, aprendo alla non separazione dei nuclei familiari all'interno di tre centri di accoglienza, legati sempre al circuito di emergenza del Comune. Da qui l'accettazione da parte delle famiglie, sinora sempre riluttanti alla separazione di madri e bambini dai padri.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La situazione viene definita in evoluzione.

L'incartamento con le relative risposte alla Corte Europea è stato inviato ieri. Il pronunciamento sulla sospensiva è previsto per domani. Si sta quindi violando la legge? Se il Campidoglio nell'interlocuzione odierna sta offrendo effettivamente delle proposte alternative, non verrebbe violata la legge e quindi la sospensiva delle Corte Europea. Al contrario si aprirebbe un nuovo capitolo ancora tutto da scrivere.