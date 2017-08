VIDEO | Sbattuta a terra con l'idrante, il racconto di Gemma: "Non condanno la polizia, provo tenerezza per loro"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il corpo è quasi totalmente ricoperto di lividi, setto nasale rotto e 30 giorni di prognosi. Gemma Vecchio, presidente dell'associazione Casa Africa, ci racconta il momento in cui fu colpita con l'idrante della polizia durante lo sgombero di piazza Indipendenza.

La chiamano "mamma Africa" per il lavoro che da oltre 40 anni svolge con la sua associazione "Casa Africa". Gemma Vecchio, immigrata dall'Etiopa nel 1979, si trovava a piazza Indipendenza per portare cibo, vestiti e pannollini alle tante donne che avevano dormito per strada: "Ho perso subito i sensi - racconta - ma non ho sete di vendetta, non sono arrabbiata con poliziotti. Mi fanno tenerezza per come vengono usati dalla politica".