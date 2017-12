Scroccopoli arriva a San Basilio: sgomberata pensionata 83enne invalida con figlio a carico

83 anni, invalida, pensione mensile che supera di poco le 600 euro. Figlio disoccupato. E' un'anziana signora la nuova 'scroccona' sgomberata questa mattina da un alloggio popolare di San Basilio. L'operazione lanciata nei giorni scorsi dalla sindaca Virginia Raggi e dalla sua assessora a Casa e Patrimonio Rosalba Castiglione, con l'obiettivo di 'liberare' circa duemila alloggi di edilizia residenziale pubblica abitati senza titolo, continua. E non si ferma neanche con l'approssimarsi delle festività natalizie.

La denuncia viene dal sindacato Asia Usb che ha documentato con un video l'intervento della Polizia Locale di questa mattina in via Carlo Tranfo a San Basilio. "Una donna di 83 anni, invalida, questa mattina è stata cacciata dal suo appartamento. Ha una pensione di circa 600 euro mensili, un figlio disoccupato" racconta a Romatoday Michelangelo Giglio, sindacalista di Asia Usb. "L'appartamento era stato occupato nel 2012, ma si tratta di una persona senza alternative. Quelle che oggi vengono definite fragilità, tra le tante che stiamo segnalando nelle case popolari a rischio sgombero" aggiunge Giglio. "Perso il ricorso contro la richiesta di rilascio dell'immobile, circa un mese fa l'appartamento era stato messo sotto sequestro preventivo da parte della magistratura" continua. "Ma nessuno avrebbe mai pensato che lo sgombero sarebbe accaduto proprio a ridosso delle feste natalizie".

L'elenco è destinato ad allungarsi. Raggi nei giorni scorsi aveva parlato di circa 3500 appartamenti da liberare: 2000 "abusivi" e 1600 appartamenti "i cui legittimi assegnatari risultano deceduti". Il 28 novembre scorso, per esempio, sempre Asia Usb aveva denunciato lo sgombero di una coppia di anziani, Glauco e Dea, 75 e 65 anni, 600 euro di pensione mensile, figlio disoccupato, residenti senza titolo da 9 anni.

"Abbiamo già chiesto più volte a Comune e Regione di tenere conto dei più fragili. Si combattono i poveri al posto di contrastare chi da anni lucra su questa situazione. Senza dimenticare che questa situazione è frutto di una malagestione che dura da anni" continua Giglio. "Il tutto senza dimenticare che sono fermi migliaia di euro di fondi ex Gescal da destinare al reperimento di alloggi popolari".

All'inizio di dicembre proprio Asia Usb aveva manifestato in Regione per chiedere "di mettere un punto fermo, riconoscere il diritto alla casa a chi ha i requisiti di legge e concentrare tutte le forze per cacciare i veri ricchi, i vari racket, chi non ha diritto. Pensiamo che vada affrontato seriamente il problema della gestione dell'intero patrimonio. Con l'intento di sgomberare tutti gli irregolari si vuole aprire una vera e propria guerra sociale" la spiegazione di Angelo Fascetti.

Intanto si allunga la lista di famiglie in attesa di una casa popolare. Come fa sapere Unione Inquilini, lo scorso 15 dicembre è stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione di un alloggio Erp integrando le domande presentate al 31 dicembre 2016. Dalle circa 10.500 richieste si è arrivati a 11.268 famiglie in attesa. E intanto gli sgomberi non si fermano nemmeno a Natale.