Sgomberi, Raggi batte un colpo: "Con Prefettura abbiamo scelto linea soft"

Virginia Raggi parla sugli sgomberi delle occupazioni a Roma. A quattro giorni dalla circolare targata Matteo Salvini, la sindaca della Capitale batte un colpo e dice la sua su quello che a tutti è parso un documento ritagliato sulla situazione romana. Oggi la prima cittadina ha partecipato in Prefettura alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dedicata proprio al tema degli sgomberi. Al termine si è esposta per la prima volta sull'argomento. "La lista di priorità l'abbiamo stilata insieme alla Prefettura già a gennaio di quest'anno", spiega. "E' stato un lavoro molto importante per individuare le modalità con cui coniugare le esigenze di legalità e di tutela dei proprietari con quelle del rispetto dei diritti della persona. Assieme alla Prefettura stiamo attuando questa modalità soft che consenta appunto di tenere insieme queste due esigenze".

"Tra quanto i primi sgomberi? Le situazioni sono estremamente delicate perchè stiamo parlando di persone, dobbiamo esaminare bene tutte le situazioni caso per caso- ha aggiunto Raggi- Non possiamo dimenticare che ci sono situazioni in cui le condizioni igieniche e sanitarie richiedono un intervento rapido, ci sono poi altre situazioni in cui gli stabili sono pericolanti e le persone che sono dentro vanno messe in sicurezza. In più abbiamo anche situazioni in cui esistono provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

Quindi nello specifico della circolare: "Abbiamo attuato uno studio di questa nuova direttiva che proseguirà nelle prossime settimane. Sicuramente ci sarà un coinvolgimento attivo della Regione".