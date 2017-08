VIDEO | Ferragosto da sgomberati, famiglie ancora accampate nella Basilica dei Santi Apostoli

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Bambini che vengono lavati sulla strada. Tende e materassi di fortuna. Acqua corrente che passa attraverso un tubo della chiesa. Ecco come vivono alcune delle famiglie sgomberate una settimana fa dal palazzo di via Quintavalle, a Cinecittà est.

Non se ne vanno. Non prima di aver ottenuto una soluzione abitativa da parte del Comune di Roma, "che finora ha solo mantenuto un silenzio assordate neo confronti di queste famiglie, e dei loro bambini - dice Margherita Grazioli del Movimento per il diritto all'abitare -. L'unica cosa offerta è stata una casa famiglia per le madri con i figli, lasciando i padri per strada e dividendo i nuclei famigliari. Una non soluzione che ovviamente non è stata accettata". Sul posto anche il Vescovo per l'area Roma Sud della Capitale, Paolo Iudice: "Ho assistito allo sgomebro di una settimana fa e sono venuto oggi a vedere come vivono queste persone - dice - una situaizone allarmante e che parla da sola. Non servono appelli all'amministrazione Raggi, certo la chiesa fa la sua parte come può, ci aspettiamo che le istituzioni facciano altrettanto e presto".