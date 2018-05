Piano di zona Spinaceto: sfratto rinviato, ma per cacciare la famiglia arriva la polizia

Alla fine è stato rimandato al 4 luglio. Ma, questa mattina, per lo sfratto di una famiglia del piano di zona di Spinaceto Due, nonostante l'amministrazione sia decisa a rientare in possesso dei terreni su cui è stato costruito e gli ex vertici della cooperativa di costruzione siano indagati per truffa insieme a funzionari capitolini per aver gonfiato i canoni di affitto, sono arrivate anche le forze dell'ordine. A cercare una mediazione il sindacato Asia Usb, lo stesso che ormai sette anni fa denunciò quanto stava accadendo tra quei palazzi.

In totale, tra i sessanta appartamenti di edilizia agevolata, dopo il fallimento della cooperativa di costruzione gestiti da un commissario liquidatore, si aspettavano cinque sfratti. Per quattro è stata accettata la richiesta degli uffici capitolini di differire di 120 giorni, "in via cautelativa", le procedure. Per una famiglia, quella con la morosità maggiore, si è deciso di procedere. In realtà, l'ammontare della morosità che ognuna di queste famiglie presenta non può essere definito con precisione in quanto il Comune, dopo la revisione delle tabelle avvenuta nel 2013, sta ridefinendo il prezzo degli affitti.

Le case in questione sono state realizzate con contributo pubblico regionale su terreni di proprietà del Comune che, per concedere il cosiddetto diritto di superficie, firmò con la cooperativa costruttrice una convenzione. Alla luce delle irregolarità riscontrate ad ottobre l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori ha annunciato l'avvio di una procedura di revoca della convenzione. I terreni, in sostanza, tornerebbero al Comune con il conseguente passo dell'acquisizione di quegli immobili al patrimonio capitolino.

L'avvio della procedura di revoca, però, non ferma gli sfratti. Non solo. Secondo quanto si apprende da una lettera che Montuori ha inviato al ministero dello Sviluppo Economico il 25 maggio, il commissario liquidatore ha approntato un piano di vendita a prezzi massimi di cessione, in forza della delibera della Giunta di Nicola Zingaretti del 6 giugno del 2017 che consente di modificare "i termini di locazione obbligatoria".

"Questa famiglia è stata abbandonata dal Comune. Solo grazie ad Asia è stato possibile trovare una mediazione per evitare lo sfratto" le parole di Angelo Fascetti di Asia Usb. "Non riusciamo a capire quali sono i motivi che impediscono la conclusione dell'iter di revoca della concessione. Ricordiamo che il senso di questi interventi è garantire un'abitazione ai ceti più bassi, non sfrattarli".