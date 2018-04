Piano di zona Spinaceto, non si fermano gli sfratti: Montuori chiede uno stop al Prefetto

Non sono bastate le indagini dei magistrati sui cosiddetti 'affitti gonfiati'. E nemmeno l'avvio dell'iter della revoca. Nel calendario degli inquilini del piano di zona Spinaceto 2 in via Angelo Sante Bastiani 18 ci sono ancora sfratti. Questa mattina l'ufficiale giudiziario si è presentato insieme ad un fabbro presso l'abitazione di una delle palazzine realizzate dal Consorzio Regionale Coop. Edilizie Vesta Scrl. Presenti con un picchetti antisfratto anche alcuni attivisti del sindacato Asia Usb Alla fine è stata concessa una proroga al 29 maggio. Prima di allora, però, la lista delle persone che potrebbero essere allontanate da casa si allunga. Il 26 aprile è in programma uno sfratto mentre "una seconda famiglia dovrebbe riconsegnare le chiavi" racconta uno degli inquilini interessati. Il 10 maggio, invece, tra sfratti e riconsegna delle chiavi "saremo 6 o 7 famiglie". È già successo: "Alcune famiglie hanno già lasciato gli appartamenti".

Il caso del piano di zona di Spinaceto 2 era già stato raccontato da Romatoday nel settembre scorso: sotto sfratto per morosità nonostante per anni siano stati pagati affitti più alti del dovuto e nonostante ad oggi i canoni corretti non siano ancora stati stabiliti. Anche i magistrati hanno indagato in merito all'eventualità che questi inquilini abbiano affittato questi appartamenti a "condizioni più svantaggiose". Il 19 settembre la notizia della chiusura delle indagini con alcuni ex membri del consiglio di amministrazione della cooperativa iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di truffa. Dal 2015 il consorzio è in 'liquidazione coatta amministrativa' e le 'intimidazioni di sfratto per morosità' sono partite dal commissaro del consorzio.



Proprio ieri l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, ha scritto una lettera alla prefetta Paola Basilone, al Questore Guido Marino e all'assessore alle Politiche Abitative regionale, Massimiliano Valeriani per chiedere di "valutare la sospensione" delle procedure di sfratto "nelle more delle verifiche della magistratura e nel perfezionamento degli atti amministrativi necessari a definire un quadro di chiarezza nell'ambito della corretta determinazione dei canoni".

Asia Usb denuncia: "Continuano gli sfratti nei confronti di queste famiglie, nonostante l’indagine per truffa e il sequestro delle case avviati dalla magistratura penale nei confronti del Consorzio Vesta e di 5 funzionari comunali; nonostante il fallimento della società costruttrice e l’avvio della procedura di revoca della concessione iniziata a il 19 ottobre 2017 da parte del Comune di Roma, ancora non portata a termine" denuncia Angelo Fascetti. "Sono gli stessi curatori fallimentari che, ignorando le motivazioni alla base del procedimento avviato dalla magistratura, stanno richiedendo l’intervento della forza pubblica, alimentando così nuova emergenza abitativa. Dov'è finita la proroga della concessione?".