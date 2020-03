Coronavirus, l'assessora Vivarelli: "Auspichiamo una moratoria temporanea degli sfratti"

"Auspichiamo una moratoria temporanea degli sfratti per venire incontro alle difficoltà che tutti stiamo vivendo". A una settimana dall'inizio delle restrizioni imposte dal governo per limitare gli spostamenti delle persone, il cosiddetto decreto 'Io resto a casa', l'assessora alle Politiche abitative del Comune di Roma, Valentina Vivarelli, prende parola con un post su Facebook. La sollecitazione è arrivata venerdì scorso con l'approvazione in Aula di un ordine del giorno avanzato dal deputato di Leu e consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, che impegnava la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta "a farsi portavoce, con urgenza, presso il Governo e presso il prefetto della richiesta di blocco temporaneo degli sfratti e delle esecuzioni di espropri immobiliari per pignoramento".

L'atto ufficiale è arrivato dopo giorni di denunce da parte dei sindacati degli inquilini in merito al rischio sociale e sanitario di sfrattare le persone in questo momento. Ancora non è chiaro se a queste parole che arrivano dal Campidoglio seguirà un impegno formale da parte del Campidoglio verso la prefetta di Roma, Gerarda Pantaleone, per arrivare a un blocco degli sfratti.

Intanto, l'assessora ha fatto sapere che Roma Capitale "ha già sospeso le attività in autotutela, salvo esigenze indifferibili". In altre parole: non verranno effettuati sfratti all'interno delle abitazioni delle case popolari di proprietà comunale. Nello stesso post, l'assessora ha spiegato il contenuto di una memoria votata in giunta venerdì scorso: "Abbiamo deciso di differire al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate con scadenza 30 aprile per locazioni e concessioni alle attività commerciali e socio-culturali operanti in immobili di proprietà comunale", scrive.

Visto che gli uffici sono chiusi, inoltre, l'assessora ha ricordato che per "il ricevimento al pubblico, il dipartimento Patrimonio e Politiche abitative ha predisposto un servizio di ricezione istanze online (soprattutto email) e messi a disposizione numeri telefonici per appuntamenti telefonici riguardo le proprie posizioni". In particolare sono stati predisposti “Gruppi di risposta” a cui sono associati una serie di numeri per ogni argomento, in modo da avere coperte tutte le aree di informazioni relative ai Caat, buono casa, contributo all’affitto, sanatorie, volture e subentri degli alloggi popolari (qui tutte le informazioni).