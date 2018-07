Autodemolitori, la Regione attacca ancora: "Competenze sono del Comune"

Continua la protesta degli autodemolitori, senza permessi perché il Comune non ha rinnovato la proroga come da anni a questa parte. Ieri pomeriggio il blocco di via Cristoforo Colombo da parte di circa 40 lavoratori. E sullo sfondo continua anche il braccio di ferro tra Comune e Regione, in uno scarica barile di responsabilità sulle competenze in materia, nonostante il tavolo tecnico aperto proprio per trovare la quadra.

"La Regione non ha alcuna responsabilità nei processi autorizzativi e nella delocalizzazione delle attività di autodemolizione" ha ribadito ieri La Pisana in una nota stampa. "La competenza in materia è strettamente comunale: questa attribuzione, infatti, deriva dalla legge regionale 27/1998, con cui viene affidata ai Comuni del Lazio, compreso Roma Capitale, la delega sugli impianti di autodemolizione che operano nel proprio territorio".

E ancora: "La Regione è sempre disponibile a fornire collaborazione e supporto, compatibilmente con le proprie funzioni di coordinamento e pianificazione, ma non è accettabile il continuo tentativo di trasferire e demandare ad altre istituzioni le responsabilità di governo locale".

Pronta la replica dal Campidoglio: "La legge regionale 27/1998, più volte citata, prevede che i comuni rilascino le autorizzazioni definitive e Roma Capitale sta lavorando da tempo in questa direzione. Alla Regione, invece, continua a spettare l’indirizzo normativo, inclusa l’adozione di provvedimenti di carattere straordinario (ordinanze temporanee), la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e anche il tema di rilocalizzazione degli impianti. Non a caso gli operatori nel 2003 hanno presentato i loro progetti al commissario regionale. Da allora, nessuna risposta".

Poi, sempre dal Comune, sulla protesta di ieri: "La Regione Lazio non ha dimostrato alcuna sensibilità per la vicenda degli autodemolitori di Roma non presentandosi stasera sotto i suoi uffici dove un operatore minacciava di lanciarsi da una impalcatura. L’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari recatasi sul posto ha preso contatti con il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito che ha dato la sua disponibilità ad incontrare una delegazione degli operatori domani pomeriggio in Campidoglio".