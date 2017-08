Sfasci, il Comune aumenta i controlli: "Ecco cosa serve per evitare la chiusura"

Più controlli e un elenco di informazioni e carte legate all'attività che ne certifichino il grado di impatto ambientale. L'assessore Pinuccia Montanari torna sulla questione autodemolitori. Circa novanta in totale, prorogati per l'ennesima volta a giugno, non si accenna ancora al tanto atteso piano di trasferimento fuori dal Grande Raccordo Anulare. Al centro della cronaca nelle ultime settimane per i roghi interni e esterni alle attività, da Pietralata a Battistini a Centocelle, è cresciuto il pressing sull'amministrazione Raggi perché intervenga al più presto.

E al momento si parla di controlli a tappeto, chiusure, riconversioni delle attività. Non di spostamento. "Ne abbiamo già chiusi 13 nell’arco di un anno e altri 35 saranno chiusi qualora non dovessero adeguarsi ai requisiti ambientali richiesti: sugli autodemolitori la linea di questa Amministrazione è rigorosa" sottolinea l'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari, accennando a una Memoria di giunta "che intensifica i controlli per le autorizzazioni provvisorie".

"Ciascuna impresa - prosegue Montanari - dovrà specificare nel dettaglio informazioni indispensabili a definire l'attività svolta, in particolare dovrà indicare le tipologie dei rifiuti che le singole aziende sono autorizzate a gestire, i quantitativi di rifiuti autorizzati, le operazioni di trattamento, l'elenco dei macchinari presenti e la superficie dell'impianto interessata dalle attività di gestione dei rifiuti". Questa la linea da seguire. "È nostra ferma intenzione - conclude - proseguire con questa puntuale ed efficace attività di controllo per verificare il rispetto tutte le norme in materia di tutela dell’ambiente, salute pubblica, prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività irregolari verranno chiuse o riconvertite".