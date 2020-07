Settimia Spizzichino: vent’anni fa moriva l’unica sopravvissuta al rastrellamento del Ghetto

Il 3 luglio del 2000 si spegneva, a Roma, Settimia Spizzichino. Sono trascorsi venti anni da quella data. Due decadi senza i racconti, in prima persona, dell’unica donna sopravvissuta al rastrellamento del Ghetto.

Un testimone instancabile

“Ha trascorso buona parte della sua vita a raccontare” e nel farlo è diventata una “instancabile testimone della Memoria”. Con queste parole è stata descritta dalla Fondazione Museo della Shaoh Onlus. La Fondazione, di Spizzichino, ha ricordato il suo lungo lavoro a contatto con le giovani generazioni. “ Ha parlato con migliaia di studenti di tutta Italia, è stata decine di volte ad Auschwitz accompagnando ragazzi, professori e cittadini”. E lo ha fatto “ripercorrendo ogni volta quel viale, rientrando in quella baracca, varcando quella soglia” .

Un esempio per tutti

“A vent'anni dalla sua scomparsa ricordiamo Settimia Spizzichino, sopravvissuta a campi di sterminio nazisti e testimone della Shoah. Il suo impegno per non dimenticare quell'orrore e per trasmettere la memoria ai giovani – ha scritto su Twitter la Sindaca Virginia Raggi – deve essere un esempio per tutti”.

“Di Settimia ricordo la passione, la tenacia e il coraggio che non le ha mai fatto smettere di raccontare l'orrore dei campi di sterminio – ha commentato il presidente del Lazio Nicola Zingaretti – Grazie per le tue parole, grazie per aver trasformato tanti giovani in testimoni”.

Al di là delle parole, dei messaggi diffusi sui canali social e di quelli contenuti nei comunicati stampa, ci sono anche segnali tangibili del tributo che Roma ha voluto riconoscere a Spizzicino. All’unica donna, tra i 1022 arrestati il 16 ottobre al Ghetto, ad aver fatto ritorno nella Capitale. E si trovano nel territorio dove si era trasferita, una volta tornata dal campo di sterminio. Il territorio che ospita anche il sacrario delle Fosse Ardeatine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intolazione della scuola e del ponte

A Settimia Spizzichino è infatti dedicato un istituto comprensivo ed un ponte. Un’infrastruttura, quest'ultima, che ha una valenza particolare perché, com’è stato ricordato anche in occasione della sua intitolazione, il ponte unisce. E lo stesso ha fatto la testimonianza di Settimia Spicchino che, attraversando le generazioni, ha contribuito a lasciare un ricordo doloroso che è destinato a durare. Anche vent'anni dopo la sua scomparsa.