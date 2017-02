In Campidoglio l'evento "contro l'apartheid israeliana". La protesta della Comunità ebraica

Martedì Palazzo Senatorio ospiterà il lancio della 13esima "Settimana contro l’apartheid israeliana" intitolata "Gaza, rompiamo l’assedio". L’appuntamento è alle 17 nella sala della Piccola protomoteca. Ma l'evento sta scatenando polemiche. Su tutte le furie la Comunità ebraica e l’ambasciata israeliana. Ruben Della Rocca chiede alla sindaca Raggi "di revocare la concessione di locali del Campidoglio a questa pura campagna d’odio verso Israele condotta con metodi antisemiti".

Alla manifestazione, a cui dovrebbero intervenire anche la leader della Freedom Flottilla Ann Wright e Stefano Fassina di Sinistra italiana, secondo Della Rocca, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, saranno denunciati "100 anni di colonialismo israeliano" e verrà rilanciata "la campagna per il boicottaggio di Israele". Ma "gli ebrei sono presenti in quella regione da 2500 anni - ricorda Della Rocca - e il boicottaggio fa tornare alla mente la Germania nazista, dove ben prima dello sterminio si cominciò con il boicottare i negozi ebraici. In Italia abbiamo avuto effetti simili con le leggi razziali".

"Offrire spazi del Campidoglio - sostiene il vicepresidente della Comunità ebraica - crea un precedente pericoloso: in futuro anche negazionisti dell’Olocausto potrebbero chiedere la stessa ospitalità". Anche dall’ambasciata israeliana si fa notare che "è triste che trovino spazio in luoghi istituzionali" eventi simili in cui si accusa Israele, "unica democrazia del Medio oriente, di essere la fonte di tutti i mali del mondo".