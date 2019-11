Raccogliere i rifiuti? No, grazie. Dalla ferramenta alla pizza, ecco cosa fanno i dipendenti Ama

Fare la spesa, flirtare con una collega, giocare con il telefonino, e girare con il furgoncino senza raccogliere nulla, assolutamente nulla per ore, pur essendo pagati per farlo. E' questo quanto emerso dal nuovo servizio de Le Iene, andato in onda ieri sera .

Nel servizio si vedono operatori immortalati dalle telecamere mentre si ristorano in un bar pasticceria, mentre entrano in un negozio di telefonia o in una pizzicheria. E ancora, mentre addentano un bel trancio di pizza e altro ancora. Inutili i tentativi di avere delle risposte dagli operatori, così come dal responsabile di Campo Boario che non sembra preoccuparsi della denuncia delle Iene.

Questa la radiografia impietosa ripresa dalle telecamere del programma Mediaset che hanno seguito passo passo i furgoncini quando escono da Campo Boario, il centro dell'Ama per andare a raccogliere i rifiuti.

"Noi - spiega - stiamo lavorando come tutti i giorni, su tutto il lavoro che facciamo controlliamo che venga raccolto tutto il rifiuto, e che tutti i ragazzi stiano facendo il proprio lavoro. Lo controlliamo facendo dei sopralluoghi sul territorio, cioè andando con le nostre autovetture, normale".