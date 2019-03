"Roma ti accoglie", rafforzati gli info point turistici: in arrivo 20 giovani del Servizio civile 

Parte oggi il progetto "Roma ti accoglie", che vede protagonisti 20 giovani del servizio civile da impiegare nei siti ad elevato afflusso turistico, al fine di sostenere e rinforzare il livello di accoglienza svolto dai Tourist Info Point. Nello specifico, i volontari saranno chiamati a potenziare le attività di accoglienza nelle aree di Piazza di Spagna, Piazza Navona, Colosseo e Fontana di Trevi/Piazza Barberini.

Il tutto, nell'ottica di integrare le attività di promozione e accoglienza svolte da personale specializzato nei Tourist Info Point con un presidio nelle piazze, per garantire una maggiore attenzione ai turisti con esigenze speciali cui vengono forniti indicazioni, programmi di visita e itinerari. A disposizione dei visitatori, suggerimenti e consigli per vivere al meglio la città, tramite il contact center 060608, il sito turistico istituzionale Turismoroma.it e i social collegati.

"E' un progetto che abbraccia due aspetti dell’accoglienza in città: quello informativo rivolto a tutti i turisti che necessitano indicazioni, e quello più specificamente solidale, dedicato a visitatori con bisogni ed esigenze più articolate" spiega Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. "Un’iniziativa di spessore in una città come Roma, frequentata da 15 milioni di visitatori l'anno, caratterizzati da provenienza, lingua, fascia d'età e interessi diversi. E' un tassello importante per la nostra strategia turistica votata a qualità ed eccellenza, ma anche a responsabilità sociale e solidarietà. Roma accoglie e rispetta tutti, nell'intento di regalare a ciascuno la miglior esperienza di viaggio possibile".

In una prima fase, i ragazzi prenderanno parte a un percorso formativo, per poi svolgere le attività con la supervisione del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro di Roma Capitale e in collaborazione con i Tourist Info Point di riferimento.