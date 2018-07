Servizio Civile: approvati dalla Presidenza del Consiglio tutti i 332 progetti regionali

Sono stati approvati e finanziati dalla Presidenza del Condiglio dei Ministri tutti i 332 progetti di Servizio Civile già valutati positivamente dalla Regione Lazio il 16 maggio scorso.

Il nulla osta dato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri darà l’opportunità a 2661 ragazzi di fare un’esperienza altamente formativa che, oltre a rappresentare una chance di crescita personale e umana, potrà rivelarsi utile nel loro futuro professionale.

Troncarelli: “Orgogliosa e soddisfatta del lavoro svolto”

“Questo risultato – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli - mi rende particolarmente orgogliosa e soddisfatta del lavoro svolto e dell’impegno mostrato anche dagli uffici regionali che, coadiuvando i soggetti proponenti nella redazione dei progetti, hanno favorito l’ammissibilità e la finanziabilità degli stessi.

Nel corso dell’ultimo triennio è cresciuto esponenzialmente il numero degli enti di servizio civile accreditati all’albo di competenza regionale che conta 331 realtà e grazie ai quali è stato possibile raggiungere anche località situate in luoghi in cui le opportunità per i giovani sono scarsissime”.