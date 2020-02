Sapienza, "studente neofascista" sul palco con Liliana Segre: è polemica

Si apre all'insegna della polemica l'anno accademico della Sapienza. Ad infiammare la vigilia della cerimonia di inaugurazione la protesta degli "antifascisti" contro il discorso della componente studentesca affidato, seguendo la regolare prassi, ad uno studente "che aderisce ad organizzazioni di stampo neofascista". Così scrivono collettivi e antagonisti.

Sapienza, polemica dei collettivi: "Per discorso scelto studente di estrema destra"

A prendere la parola sarà Valerio Cerracchio della facoltà di Ingegneria, esponente della lista universitaria più votata, 'Sapienza in Movimento'.

Non ci stanno però le 'studentesse e gli studenti antifascisti': il loro collega, tra i militanti di Generazione Popolare, formazione vicina all'estrema destra, non può parlare.

Sapienza, studente "neofascista" sul palco con Liliana Segre

Tantomeno sullo stesso palco della senatrice Liliana Segre alla quale la Sapienza, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico, conferirà il dottorato honoris causa in Storia dell'Europa.

"Come studenti e studentesse che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo, non ci sentiamo rappresentati dallo studente che interverrà" - scrivono gli 'antifascisti dell'università Sapienza'.

Da qui la richiesta all’Ateneo, all’amministrazione e al rettore di fare un passo indietro rispetto a questa scelta. Alla senatrice Segre un momento di confronto "con chi si riconosce nei valori e nelle parole che lei continua a diffondere e incarnare".