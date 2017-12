Lega, l'avamposto romano di Salvini nel quartiere Lanciani. Oggi l'inaugurazione

L'avamposto romano della Lega sarà in via Ridolfino Venuti nel quartiere Lanciani. Si svolgerà oggi, 22 dicembre alle 17.30, in via Ridolfino Venuti, l'inaugurazione della sede romana del partito di Matteo Salvini. Sarà presente l'onorevole della Lega Barbara Saltamartini, il coordinatore regionale Francesco Zicchieri, il coordinatore provinciale William De Vecchis e Andrea Liburdi, membro del coordinamento regionale del Lazio con delega alla Organizzazione generale di Roma Capitale

Si tratta della “sede operativa” della nuova Lega di Matteo Salvini. "La sede sarà un punto di riferimento operativo per militanti e simpatizzanti che vogliono essere parte attiva delle future iniziative nella Capitale. Chiunque voglia avvicinarsi al progetto di Matteo Salvini, da oggi ha un punto di riferimento operativo, in attesa dell’apertura ufficiale della sede di rappresentanza del Movimento”, commenta Andrea Liburdi, membro del coordinamento regionale del Lazio con delega alla Organizzazione generale di Roma Capitale; che ha messo a disposizione e gestirà la sede.

Durante l'inaugurazione previsto l'intervento telefonico di Matteo Salvini.