Scuole e antincendio: solo l'8% degli istituti è in regola con la normativa

Solo l'8% delle scuole di Roma è in linea con la normativa nazionale antincendio. Nel IX Municipio si parla di 10 istituti su 115, nel X di 8 su 106. E "per adeguarle tutte- almeno secondo la presidente della commissione Scuola del Comune, Teresa Zotta- servirebbe una cifra presumibilmente superiore al miliardo di euro". Soldi che il Campidoglio non ha. Questo l'esito dell'odierna riunione della commissione capitolina Scuola che la prossima settimana tornerà a riunirsi per completare la mappatura delle criticità negli istituti della Capitale.

Oggi sono stati ascoltati i rappresentanti dei Municipi VI, VII, VIII, IX e X. Durante la prossima riunione sarà il turno degli ultimi cinque Municipi. I risultati dell'indagine parlano di centinaia di scuole non in regola con le certificazioni antincendio e di alcuni casi di edifici carichi di amianto. Solo l'8% è in regola e la strada per sanare la situazione ed ottenere la certificazione sembra in salita.

"Dalla mappatura che stiamo effettuando- ha spiegato Zotta- emergono alcune difficoltà, la cui maggiore è quella per l'adeguamento alla certificazione antincendio. È un problema che esiste da sempre ma che ora è urgente perchè l'ultimo decreto Milleproroghe non conteneva la proroga per le scuole e quindi, dopo anni, dovranno attivarsi per risolvere il problema".

Una stima esatta di quanto costerà intervenire complessivamente ancora non c'è. "Ma tenendo presente- ha aggiunto Zotta- che per la Città Metropolitana, che conta 300 scuole, abbiamo stimato 870 milioni, che nel comune di Roma le scuole sono di più e che, infine, si stima una spesa di circa 300mila o forse 400mila euro per ogni istituto, si supera presumibilmente il miliardo di euro per tutte le scuole della Capitale".

"Quante risorse mette il Comune?- ha poi proseguito Zotta- le priorità in questi anni sono stati i trasporti e la manutenzione stradale mentre l'edilizia scolastica è rimasta un po' al palo. Vedremo di trovare risorse in assestamento di bilancio o al prossimo bilancio". Un piccolo aiuto potrebbe arrivare dallo Stato.

"Il Governo- ha concluso la presidente della commissione- ha approvato un decreto il 28 novembre 2018, pubblicato in gazzetta il 2 febbraio e il 13 febbraio adottato dal ministero della Pubblica istruzione. Verrà ripartito tra le varie regioni un fondo da 114 mln per l'antincendio". Considerando che Roma pesa, mediamente, un 10% di qualsiasi stanziamento nazionale destinato agli enti locali nel loro insieme, si tratta di poco più di 11 milioni. Una goccia nel mare d'acqua che servirebbe per garantire alle scuole una maggiore sicurezza in caso di fiamme. [fonte Agenzia Dire]