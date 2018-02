Neve a Roma, domani scuole aperte. "Al rientro gli studenti non avranno aule gelide"

"Voglio rassicurare i genitori. Domani le scuole di Roma saranno aperte". Così Virginia Raggi, al termine di una riunione tecnica nella sede della Protezione Civile di Roma. L'annuncio della Sindaca ha preceduto quello del Campidoglio che sottolinea come i plessi, di ogni ordine e grado, saranno regolarmente aperti.

I termosifoni nella scuole funzioneranno? La risposta arriva, su Facebook, dalla presidente della commissione Scuola di Roma Capitale, Maria Teresa Zotta: "Anche se le scuole e i nidi sono rimasti chiusi i riscaldamenti non sono mai stati spenti in tutte le strutture di ogni ordine e grado di competenza di Roma Capitale e di Città Metropolitana. Non poteva essere altrimenti. E' inutile speculare sul freddo e creare allarmismi".

"Al rientro non si troveranno aule gelide, anche perché se avessimo spento i riscaldamenti avremmo rischiato la rottura di qualche tubo a causa delle temperature rigide di questi giorni", ha quindi concluso.

Ai Castelli Romani, invece, qualche scuole resterà chiusa, come a Frascati, mentre altre apriranno come ad Albano. "Non ci sono state particolari criticità nella viabilità, se non per casi sporadici. Le strade del territorio di Albano Laziale sono tutte percorribili, tranne quelle già chiuse nella giornata di ieri. In assenza di improvvisi peggioramenti delle condizioni meteorologiche, domani l’attività scolastica sarà regolare in tutti gli istituti del territorio". Così in una nota il Sindaco Nicola Marini. Oggi già a Fiumicino le scuole erano state aperte.