"Scuole aperte" in estate: l'elenco degli istituti

Dopo l'apertura della Casina di Raffaello come centro estivo dedicato all'arte e alla creatività e lo stanziamento di circa 6 milioni di euro, a beneficio dei Municipi, per supportare la nascita di centri estivi su tutto il territorio, è partito il progetto “Scuole aperte” in estate.

Il progetto “Scuole aperte” ha come obiettivo quello di aprire a bambini e adolescenti le porte degli istituti comprensivi della città, con attività e laboratori, nel periodo delle vacanze estive. “Il progetto prevede il coinvolgimento, in base alle possibilità delle scuole, non solo degli alunni degli istituti aderenti ma anche di quelli del territorio – ha detto Virginia Raggi - Lo abbiamo voluto fortemente, per offrire a bambini e ragazzi sempre più possibilità di riappropriarsi della socialità, in piena sicurezza, contribuendo anche ad aiutare i genitori che lavorano”.

Le scuole che aderiscono al progetto voluto dal Campidoglio sono in totale 14 e sono dislocate sull’intero territorio cittadino. Mancano all’appello i municipi VI e XI. Ecco quali sono le scuole aperte durante il periodo delle vacanze estive:

I.C. D. MANIN - Municipio I - plesso Di Donato, Via Bixio n. 83/85

I.C. Via Tiburtina Antica 25 - Municipio II - Via Tiburtina Antica 25

I.C. Carlo Levi - Municipio III - Via Serrapetrona n. 121

I.C. Fidenae - Municipio III - Via Don G. M. Russolillo n. 64

I.C. Piaget-Majorana - Municipio III - plesso Piaget – Via Seggiano n. 34

I.C. M. Gandhi - Municipio IV - plesso Pennabilli Via Pennabilli

I.C. S. Salacone - Municipio V - plesso Via Ferraironi, 38

I.C. G. Messina - Municipio VII - plesso A. Schweitzer, Via G. Messina, 31

I.C. Poggiali-Spizzichino - Municipio VIII- plesso Leonori-Ambrosini, Via Leonori n. 74

I.C. L.go D. Buzzati - Municipio IX – plessi Ferratella e Buzzati ,L.go D. Buzzati, 15

I.C. D. Bernardini - Municipio IX – plesso A. Tagliacozzo, Via C. E. Gadda n. 80

I.C. Via Frignani - Municipio IX – plesso Nistri, Via A. Renzini n. 50