Scuola bus, approvato il nuovo regolamento: "Servizio aperto a tutti, anche a pagamento"

Dal prossimo anno scolastico a Roma l'accesso al servizio scuolabus, attivo per le zone prive di linee del trasporto pubblico locale o dove vi sia una presenza inadeguata del tpl, una volta esauriti i posti gratuitamente riservati a bimbi disabili e aventi diritto sarà disponibile a pagamento - con quote per fasce Isef - anche per tutti gli altri giovani studenti romani fino alla terza media, con uno sconto del 30% qualora nello stesso nucleo familiare più figli usufruiscano del servizio.

L'Assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli e 5 astenuti la proposta di delibera 19/2017 a firma dei consiglieri del M5S Enrico Stefàno e Maria Teresa Zotta, presidenti delle commissioni Mobilità e Scuola, che traccia le linee guida del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale.

A illustrare il provvedimento in Aula è stata la consigliera Zotta: "Questa delibera interviene per regolamentare il trasporto scolastico, un servizio che Roma Capitale eroga da sempre ma non ha mai trovato una regolamentazione - ha spiegato la presidente della commissione Scuola - oggi è necessario definire un regolamento perchè soprattutto quest'anno, ci siamo resi conto di alcune incongruenze che si sono verificate: in alcune aree nei municipi più periferici i vettori adibiti al trasporto non sono andati al completo di bambini, perchè in virtù della legge regionale del 30 marzo 1992 molti bimbi sono rimasti esclusi nonostante la richiesta dei genitori di usufruire del servizio a pagamento, un fatto che negli scorsi anni non si era verificato, almeno non in maniera così eclatante.

Così, d'accordo con l'Agenzia della mobilità e l'assessorato abbiamo avviato questo percorso: l'elemento importante è che nel regolamento si stabilisce che i vettori, una volta esaurite le richieste degli aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme, possano aprire anche ad altri - ha concluso Zotta - questo per noi è importante perchè apre la strada a futuri interventi insieme alla commissione Mobilità verso una mobilità sostenibile".