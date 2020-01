Una scuola di servizio civico: l’idea di Francesco Rutelli per rilanciare Roma

Una scuola di politica per rilanciare Roma attraverso la formazione di nuove leve in grado di contribuire all'avvenire della città, della sua organizzazione e della vita amministrativa.

Scuola di Servizio Civico: il progetto di Rutelli per Roma

Nasce la Scuola di Servizio Civico ideata da Francesco Rutelli, già sindaco della Capitale dal ’93 al 2001. “E’ una sfida difficile ma necessaria anche per contribuire a rovesciare un certo clima di pessimismo che circonda in questo momento la Capitale. Si sono manifestate tante energie disponibili, ed è affascinante cercare di organizzare una risposta sobria, concreta, e soprattutto speriamo utile per la comunità. La Scuola – ha detto Rutelli - dovrà essere un modello nuovo, originale, non accademico o astratto; riversare e confrontare esperienze e competenze a beneficio di giovani, e non solo. Vedremo il 25 gennaio se saremo in grado di farcela: presenteremo le varie opzioni e le discuteremo pubblicamente, con la massima trasparenza e condivisione”.

La presentazione della scuola di politica per Roma

La presentazione pubblica delle linee generali del progetto Scuola di Servizio Civico è stata fissata per sabato 25 gennaio dalle 10.30 presso l'Auditorium di via della Conciliazione. Sarà un appuntamento aperto a tutte le persone interessate, in cui verranno illustrati e discussi gli orientamenti sui contenuti formativi della Scuola, l'impostazione didattica, operativa e per la partecipazione.

Verranno presentate le risposte finora ricevute da associazioni, istituzioni, realtà formative. Verranno anche illustrate le esigenze economiche: sarà decisiva la raccolta di contributi per l'avvio e il funzionamento del progetto e per assicurare borse di studio a beneficio degli studenti.