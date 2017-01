Scuole, la circolare anti freddo dei presidi: "Venite vestiti pesanti"

Scuole calde ma non abbastanza. L'accensione eccezionale dei termosifoni a 24 ore dalla ripresa delle lezioni, stabilita dal Campidoglio, non sembra essere stata sufficiente a scongiurare il freddo nelle classi. Da qui la circolare dei presidi romani a rappresentanti di classe e genitori degli alunni per invitarli a vestire i figli in modo adeguato alle temperature polari pur dovendo stare in classe.

"Le segnalazioni che abbiamo dai dirigenti scolastici è quella di aule gelate" informa il presidente della sezione Lazio dal'Associazione Nazionale Presidi Mario Rusconi. Un buon provvedimento ma tardivo. "Questo succede quando si prendono provvedimenti all'ultimo momento senza averli concertati con i presidi". "Ieri (sabato, ndr) ad esempio, abbiamo saputo che mentre la succursale del liceo Newton - che non ha fatto il ponte - era stata molto riscaldata, quella centrale no. Così ci si è trovati di fronte a genitori e studenti furibondi per il freddo: alcuni di loro sono addirittura andati via".



I presidi dunque, soprattutto delle scuole dell'obbligo, hanno mandato la circolare anti gelo: "In considerazione delle temperature rigide previste nei prossimi giorni si invitano i genitori a prevedere per i propri figli un abbigliamento adatto al freddo". Sui banchi dunque con berretto, sciarpa e giacconi pesanti.