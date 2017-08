Sul display bus la scritta antivaccini: indagine interna di Atac

"Scusate il termine colorito ma stamattina me so svegliato così e mentre lavoro e aspetto di partire ho voluto dipingere il mio bus così". E' questo il commento che accompagna la foto di un display di un autobus modificato ad hoc da un'autista. E' la scritta a fare notizia: "Vaccinati sto c****".

Uso improprio del display di un bus, l'ennesimo che, complice anche la particolarità dell'argomento, è diventato virale su facebook. Postato su tutti i gruppi facebook del trasporto pubblico romano, la foto è finita su molti blog e rilanciata anche dai giornali.

Tanto è bastato per Atac per avviare un'indagine interna: "Atac ha immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità e conseguenze derivanti dall'uso improprio del display di un bus di linea, che stamattina è stato tabellato con una scritta contro le vaccinazioni. Al termine dei necessari approfondimenti, l'azienda prenderà ogni provvedimento non solo a carico del conducente, ma anche di eventuali altri responsabili, che col proprio comportamento avessero favorito, in qualsiasi modo, la grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all'immagine della società".