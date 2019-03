Primavalle, scritta omofoba contro il giornalista Marco Pasqua

Ennesimo episodio di omofobia a Roma. Stavolta a finirne vittima è il giornalista e responsabile de IlMessaggero.it Marco Pasqua. Sui muri di Primavalle è infatti comparsa la scritta "M. Pasqua Culo. Messaggero!". La denuncia è del portavoce di Gay Center Fabrizio Marrazzo.

"Abbiamo rilevato che all'angolo tra via dell'Acquedotto della Peschiera angolo con viale dei Monfortani, è apparsa accanto a dei manifesti abusivi di gruppi di estrema destra - dichiara Fabrizio Marrazzo portavoce Gay Center - la frase di diversi metri "M. Pasqua Culo. Messaggero!"".

L'associazione si appella alla sindaca Raggi: "Chiediamo pertanto alla sindaca Raggi di far rimuovere la scritta ed i manifesti abusivi al più presto. Diamo la nostra solidarietà a Marco Pasqua, giornalista da sempre impegnato per i diritti civili e la legalità ed in prima linea per i diritti di lesbiche, gay e trans, quanto scritto è purtroppo l'ennesimo atto omofobo ed intimidatorio contro la libertà di informazione verso il giornalista. Infatti già in passato sono apparse scritte omofobe contro di lui".

Conclude Marrazzo: "Abbiamo fornito il nostro supporto legale al giornalista, ma rileviamo la necessità che venga approvata al più presto una legge contro l'omofobia".

Non è la prima volta che il giornalista Pasqua finisce vittima di scritte sui muri della Capitale. A maggio 2018 era accaduto a San Lorenzo, con la scritta "Infame". Un mese dopo, a seguito delle denunce sulla movida fuori controllo di Trastevere, sui muri di piazza san Cosimato era comparsa una scritta intimidatoria, rimossa poi solo a settembre. In autunno le intimidazioni si sono spostate on line, su instagram, dopo una serie di articoli sull'ex Dogana. Oggi Primavalle, con la probabile firma di gruppi di estrema destra.