Via Scorticabove, Baldassarre: "I sudanesi accettino l'accoglienza proposta"

L'accampamento a cielo aperto di via Scorticabove vivrà ore difficile. La perturbazione in arrivo sulla Capitale spaventa quanti, una ottantina ancora, hanno scelto di resistere allo smembramento della comunità creatasi nel cuore delle Tiburtina Valley. Dopo lo sfratto per morosità in pochi hanno deciso di accettare le soluzioni offerte dal Comune. Non ci stanno a fare un passo indietro, quello dell'accoglienza negli extra Sprar e così preferiscono la lotta, silenziosa quanto forte.

Oggi l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre, tramite il suo profilo facebook, è tornata a chiedere ai sudanesi di accettare le soluzioni proposte. "Il tavolo permanente che abbiamo avviato con la comunità sudanese continua a lavorare verso questi obiettivi. Il prossimo incontro si svolgerà il 23 luglio". La stessa Baldassarre spiega che "sono state individuate alcune strutture alloggiative per fornire a tutti la prima necessaria forma di assistenza. Nei giorni scorsi alcuni delegati dalla comunità sudanese si sono recati, insieme alla Sala Operativa Sociale, a visionare le strutture messe a disposizione da Roma Capitale. Restiamo in attesa di un loro riscontro e rinnoviamo l’appello ad accettare le proposte per l’accoglienza che la Sala Operativa Sociale formula ogni giorno".

Quindi la conclusione: "Lavoriamo lungo un percorso incentrato su dialogo e ascolto e finalizzato a tutelare i diritti umani, anche tramite la collaborazione preziosa degli altri soggetti attivi della rete di solidarietà. Non ci sottraiamo ai nostri doveri e proseguiamo il nostro impegno per l’inclusione".