Sconti sugli abbonamenti annuali: al via le nuove agevolazioni tariffarie

Sconti per gli abbonamenti annuali ai trasporti a Roma e nel Lazio. Anche quest'anno al via le agevolazioni tariffarie della Regione Lazio. Aumenta la platea di coloro i quali potranno avere accesso agli sconti. Ecco qualche informazione.

Le agevolazioni e chi può accedere

Agevolazioni del 30% per tutti i cittadini di Roma e del Lazio con un reddito ISEE inferiore ai 25mila euro. La Regione ha innalzato le soglie Isee per le agevolazioni, allargando così la platea dei beneficiari;

Agevolazioni del 50% per tutti i cittadini di Roma e del Lazio con un reddito ISEE inferiore ai 15mila euro. In questo caso l’importo dell’agevolazione è pari alla metà del totale perché scatta un’altra agevolazione, pari al 20%, che va ad aggiungersi alla prima, quella del 30%.

Per chi acquista più abbonamenti nello stesso nucleo familiare: in questi casi, alle agevolazioni sopra descritte si aggiunge il 10% per l’acquisto del secondo abbonamento, il 20% in più per il terzo abbonamento e il 30% sull’acquisto dal quarto abbonamento in poi. L’obiettivo delle integrazioni alle agevolazioni è proprio quello di sostenere il più possibile le famiglie di Roma e del Lazio.

Per le famiglie con particolari difficoltà economiche e con due figli in età scolare. Le famiglie con particolari difficoltà economiche che devono acquistare tre abbonamenti pagheranno il primo con uno sconto del 50%, il secondo con uno sconto del 60%, il terzo con uno sconto del 70% e dal quarto in poi dell’80%. Infine, se nel nucleo familiare con difficoltà economiche c’è anche la presenza di una disabilità, l’agevolazione arriva fino al 90% dal quarto abbonamento in poi.



Per richiedere le agevolazioni basta visitare il seguente link: www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl e seguire le istruzioni consultando le faq.



Il Governatore Nicola Zingaretti

"Più agevolazioni per chi ha più bisogno. La Regione cambia e in meglio. A parte le tante chiacchiere, noi continuiamo a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti. Si può fare, e noi lo stiamo facendo" – il commento del presidente, Nicola Zingaretti.

"Abbiamo, inoltre, inserito un incentivo per coloro che hanno intenzione di acquistare bici pieghevoli andando incontro alle sempre maggiori richieste, da parte degli utenti del servizio di trasporto pubblico, di una mobilità sostenibile e integrata con le biciclette –parole di Michele Civita, assessore alle Politiche del territorio e Mobilità, che ha aggiunto: la Regione mette così in campo concretamente tutti i mezzi per aiutare le famiglie del Lazio e per incentivare quei comportamenti virtuosi che passano per il ricorso al mezzo pubblico di trasporto".