Trasporti: sconti sugli abbonamenti annuali ai mezzi pubblici

Al nastro di partenza le nuove agevolazioni e le nuove tariffe della Regione Lazio per gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico. Diversi i parametri da considerare per ottenere gli sconti, primo tra tutti il dato ISEE.

I criteri per le tariffe agevolate

I criteri per le tariffe agevolate degli abbonamenti annuali prevedono, infatti, l’innalzamento dei tetti ISEE che danno diritto all’agevolazione tariffaria che sarà pari al 30% per tutti i cittadini di Roma e del Lazio che abbiano un reddito ISEE inferiore ai 25mila euro. Per i cittadini con reddito ISEE inferiore ai 15mila euro è prevista un’ulteriore agevolazione del 20%, che porterà l’agevolazione totale al 50% della tariffa.

Sconti per le famiglie che acquistano più abbonamenti

Non solo. Al fine di sostenere il più possibile le famiglie di Roma e del Lazio sono previste integrazioni di agevolazioni per chi acquista più abbonamenti nella stessa famiglia. Quindi, in questo caso, oltre le agevolazioni già previste dal reddito si ottiene un'ulteriore agevolazione pari al 10% per l’acquisto del secondo abbonamento, il 20% in più per il terzo abbonamento e il 30% sull’acquisto dal quarto abbonamento in poi. Ancora, se una famiglia con particolari difficoltà economiche e con due figli in età scolare deve acquistare tre abbonamenti, pagherà il primo abbonamento con uno sconto del 50%, il secondo con uno sconto del 60%, il terzo con uno sconto del 70% e dal quarto in poi dell’80%. Infine, se nel nucleo familiare con difficoltà economiche c’è anche la presenza di una disabilità, l’agevolazione arriva fino al 90% dal quarto abbonamento in poi.

"Più agevolazioni per chi ha più bisogno"

“Più agevolazioni per chi ha più bisogno - ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - A parte le tante chiacchiere, noi continuiamo a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti, si può fare, e noi lo stiamo facendo”. Non solo sconti e agevolazioni, quindi, anche incentivi come ha spiegato l'assessore alla mobilità Michele Civita: "Abbiamo, inoltre, inserito un incentivo per coloro che hanno intenzione di acquistare bici pieghevoli andando incontro alle sempre maggiori richieste, da parte degli utenti del servizio di trasporto pubblico, di una mobilità sostenibile e integrata con le biciclette".