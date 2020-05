Nella fase 2 restano chiuse sale scommesse e bingo: “A rischio oltre 3mila lavoratori”

Mentre con l’avvio della fase 2 “bis”, quella della convivenza con il Coronavirus, riaprono seppur con regole rigide da seguire e qualche difficoltà bar, ristoranti e negozi, restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Sarà così probabilmente fino a metà giugno.

Coronavirus, nella fase2 restano sospese scommesse

Un comparto, quello del gaming, che a Roma occupa più di 3mila lavoratori diretti delle concessionarie di gioco, oltre ad esercenti e loro dipendenti. Così "condannare il comparto alla chiusura fino a data da destinarsi significa mettere in ginocchio oltre tremila lavoratrici, lavoratori e famiglie a Roma, e decine di migliaia sul territorio nazionale (circa 78mila ndr.)" - denuncia Stefano Diociaiuti, segretario generale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti.

"Oltre al danno, oltretutto, un’inaccettabile beffa: non soltanto queste attività non potranno riaprire, ma il cosiddetto ‘salva sport’ prevede un prelievo sulla raccolta delle scommesse sportive dello 0,3%. Come si può pensare di alzare le tasse a un comparto fermo e chiuso?”

Scommesse, giochi e bingo non ripartono: "A rischio oltre 3mila lavoratori"

Il sindacato punta il dito contro l’esclusione del settore dalla ripartenza, soprattutto in virtù del fatto che la maggior parte delle sale e dei punti vendita hanno spazi adeguati per i distanziamenti. Uno stop alle attività che dunque mette a rischio migliaia di posti di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non è possibile che sia messo in ginocchio un intero comparto di persone, di realtà aziendali e commerciali che hanno regolarmente pagato le tasse, e che adesso guardano al futuro con estrema preoccupazione in quanto esclusi da ogni progetto di ripartenza. Moltissimi esercenti del settore sono allo stremo, sull’orlo della chiusura definitiva: se loro non riapriranno - avverte la Fisascat-Cisl - l’effetto domino sarà devastante sotto il profilo sociale. E’ assurdo e paradossale che la risposta a tutto ciò sia rappresentata da un vero e proprio ‘accanimento’, ovvero da un ulteriore prelievo sulle scommesse”.