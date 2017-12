Carenza di personale e disparità di trattamento: vigili del fuoco in sciopero

Sciopero dei vigili del fuoco oggi 9 dicembre. Sono quattro le ore di agitazione proclamate dal sindacato autonomo Conapo dalle 9:00 alle 13:00 di sabato. Lo sciopero interessa tutte le regioni d'Italia, compresi i pompieri aderenti al sindacato del Lazio e di Roma, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

Sciopero vigili fuoco Conapo

"I servizi urgenti di soccorso e i voli aerei non subiranno interruzioni mentre - si legge in un comunicato del Conapo- potrebbero subire rallentamenti i servizi ordinari differibili nel tempo". Alla base della protesta "la grave disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri Corpi dello Stato, la cronica carenza di 3000 pompieri in campo nazionale e la riforma delle carriere giudicata inadeguata". Il sindacato dei vigili del fuoco chiede "un impegno piu' forte da parte del Governo e la parità di trattamento con gli altri Corpi".