Sciopero dei trasporti il 12 settembre: sindacati di base contro il concordato preventivo

La sindaca annuncia il concordato preventivo. Ed a stretto giro i sindacati di base replicano. Proclamando uno sciopero del trasporto pubblico capitolino. La strada scelta dal Campidoglio per salvare l'Atac dal fallimento non piace. La modalità individuata non convince gli operatori.

Sciopero trasporti a Roma 12 settembre 2017

Dalle 8.30 alle 12.30 di martedì 12 settembre gli iscritti ai sindacati Orsa, Tpl Lazio, Faisa-Confail Sul ct, Utl e Fast-Confsal incroceranno le braccia. Uno stop che è figlio di quel conconcordato che " metterebbe a serio rischio livelli occupazionali, diritti salariali e normativi dei lavoratori". D'altra parte i sindacati fanno notare "la totale assenza di interlocuzione da parte dell'assessorato della Città in movimento e della governance aziendale con le rappresentanze del lavoratori, unici a non venir ascoltati su una questione da cui dipende il loro prossimo futuro".

Protesta contro il concordato preventivo

Quella di martedì 12 settembre non sarà l'unica forma di protesta che i sindacati metteranno in campo contro il concordato preventivo. Il 7 settembre, in occasione del Consiglio straordinario che si svolgerà in Assemblea capitolina proprio sul futuro di Atac, è prevista un'altra mobilitazione. A darne notizia è stata l'Unione sindacale di base, che ha annunciato un presidio in piazza del Campidoglio. "Rimettendo le sorti dell'azienda nelle mani di un tribunale, quale responsabilità si sta assumendo la giunta pentastellata nei confronti dei cittadini e degli oltre 11.000 lavoratori di Atac che già pagano tutti i giorni per la mala gestione politica di un servizio pubblico?" ha domandato Usb, attraverso una nota. La strada verso il concordato è stata comunque imboccata. Il passaggio in assemblea capitolina precederà quello della presentazione del piano in tribunale. Le contestazioni però sono già iniziate.