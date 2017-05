Taxi, dopo la 'rivolta' di febbraio il Garante chiede i nomi: il 29 maggio di nuovo sciopero

L'Autorità di garanzia per gli scioperi ha chiesto ai sindaci i "nominativi dei singoli" tassisti che dal 15 al 21 febbraio non prestarono servizio per protestare contro le liberalizzazioni nel settore. "Astensioni illegittime" fa sapere il Garante in una nota che, di fatto, paralizzarono il servizio. Non solo a Roma. La richiesta è stata avanzata anche ai primi cittadini di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Torino.

I tassisti "non avendo svolto l’ordinario turno di servizio, si sono illegittimamente astenuti dalle prestazioni lavorative". Il Garante vuole sapere i loro nomi "al fine di poter eventualmente adottare le relative sanzioni previste dalla legge" si legge ancora nella nota. "Al termine del procedimento istruttorio e delle audizioni effettuate con le parti" il Garante "ha ritenuto che la responsabilità dei comportamenti posti in essere non fosse ascrivibile ad organizzazioni sindacali o associazioni di categoria".

La notizia è stata diffusa ieri, proprio nel giorno in cui le organizzazioni sindacali hanno indetto una nuova giornata di sciopero nazionale per il 29 maggio. La sospensione del servizio avverrà solo nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni. "Il governo non dà segnali che debellino il caporalato tecnologico" spiega Nicola Di Giacobbe di Unica taxi Cgil. "Non contrasta le multinazionali dello sfruttamento e non favorisce il trasporto pubblico permettendo a soggetti che non hanno nessun titolo per operare di essere elemento di concorrenza sleale verso operatori taxi ed Ncc". Al momento hanno firmato Unica Cgil, Uri, Uti, Confartigianato, Clai.