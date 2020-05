Sanità privata e Rsa, nuovo sciopero per il rinnovo del contratto: intanto scatta il blocco degli straordinari

Nuovo sciopero all'orizzonte per la sanità privata e per le Residenze sanitarie assistenziali. La mobilitazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale per il 18 giugno e coinvolgerà quindi anche i 25mila impiegati del settore nel Lazio che, nel frattempo, inizieranno la loro protesta bloccando il ricorso agli straordinari e alle attività supplementari e garantendo solo le attività ordinarie di cura.

Passato il culmine dell'emergenza coronavirus i dipendenti della sanità privata riprendono quindi da dove avevano lasciato una trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, fermo ormai da 13 anni, durata ben due anni e sette mesi. Molti erano stati i giorni di protesta e gli incontri. "La trattativa è ancora ferma al nodo delle risorse: nonostante gli spazi concessi da Governo e Regioni, le parti datoriali, Aris e Aiop (Associazione religiosa istituti socio sanitari e Associazione italiana ospedalità privata, ndr), chiedono verifiche non necessarie e pretestuose, negando un dovuto e fondamentale adeguamento salariale nonostante i ricavi accumulati negli anni", scrive la Fp Cgil di Roma e Lazio in una nota.

"I ringraziamenti e gli elogi pubblici che in questo periodo anche giustamente hanno acceso i riflettori sul personale sanitario, possono diventare un pericoloso alibi per allontanarsi ancora dalle proprie responsabilità e offuscare le reali disparità che negano ai lavoratori il giusto contratto", dichiara Giancarlo Cenciarelli, Segretario Generale Fp Cgil Roma e Lazio. "Con i grazie non si mangia. Servono diritti, adeguamenti salariali, serve un rinnovo di contratto che i lavoratori attendono da oltre 13 anni, in alcune strutture peraltro mai applicato, serve aprire il confronto sul rinnovo del contratto Aiop RSA, scaduto da 8 anni, e non siglato da Cgil Cisl e Uil".

Per il sindacalista "ogni anno di mancato rinnovo è un passo indietro: salari fermi e nel tempo maggiori oneri, come assicurazione e formazione obbligatorie, tutte a carico di lavoratrici e lavoratori. Partendo da pari preparazione e competenze specialistiche, da uguale lavoro e medesimo impegno, sia nell’ordinarietà che nell’emergenza, nell’erogazione di servizi pubblici alla salute, i lavoratori delle strutture sanitarie accreditate sono indietro su salario, tutele e opportunità di carriera rispetto ai colleghi del pubblico. Lo sforzo straordinario che i lavoratori hanno fatto, al pari dei pubblici, nell’emergenza Covid, non solo non ha portato ad una chiusura delle trattative, ma aunulteriore e ancor più vergognoso ricatto per i lavoratori, di nuovo ostaggio del braccio di ferro dell’imprenditoria privata con le istituzioni per ottenere maggiori remunerazioni a fronte di minori obblighi verso il proprio personale”, prosegue Cenciarelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sindacati hanno chiesto quindi alla Regione Lazio e alle Asl di verificare i requisiti necessari per l’accreditamento, inclusa la rispondenza attuale della forza lavoro in servizio e contrattualizzata. "Troppo il ricorso a partite iva, cooperative e forme di lavoro autonomo, che precarizzano ancora di più i lavoratori e portano le strutture ad aumentare gli introiti risparmiando sul personale", le parole del segretario generale. "È ora di dire basta e di riequilibrare il peso della governance istituzionale a garanzia del valore pubblico del servizio sanitario, partendo dal rispetto, dalla valorizzazione e dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile".