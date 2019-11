Scioperano i lavoratori di Roma Tpl: "Basta elemosinare stipendi"

Scioperano i lavoratori di Roma Tpl: l'azienda che gestisce circa un quinto del servizio di trasporto su bus del territorio romano.

Sciopero Roma Tpl lunedì 18 novembre

Lunedì 18 novembre a rischio le linee periferiche di Roma: le corse saranno garantite solo dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Possibili stop nelle altre fasce orarie.

Ad indire lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di Roma Tpl l'USB, l'Unione Sindacale di Base.

"Per colpa dell’arroganza delle aziende private che effettuano il servizio di trasporto pubblico e dell'inerzia delle istituzioni, il 18 novembre i lavoratori del TPL Privato di Roma saranno costretti a scioperare di nuovo per i gravi disagi che la gestione privatistica del trasporto causa costantemente ai dipendenti e ai cittadini. Queste aziende private - ha scritto il sindacato - non garantiscono all’utenza affidabilità, sicurezza e qualità e cercano di sopperire alle loro mancanze con intimidazioni e arroganza e nei confronti dei lavoratori, sospendendoli dal servizio appena denunciano il malfunzionamento dei mezzi".

Scioperano i lavoratori Roma Tpl: "Basta elemosinare stipendio"

Ma non solo. L'USB denuncia ritardi nei pagamenti degli stipendi e nella regolarizzazione dei versamenti nei fondi pensione, "perché le aziende trattengono le quote dagli stipendi ma non li versano nei fondi".

"I lavoratori sono costretti tutti i mesi ad elemosinare il loro stipendio, che di puntuale - sostiene l'USB - ha solo il continuo ritardo nel versamento".

"Come dovremmo definirli personaggi del genere? Eppure il Comune continua ad affidargli il servizio e si guarda bene dall'intervenire per bloccare questa mattanza".

Sciopero Roma Tpl: linee interessate, si ferma anche Cotral

Circa cento le linee bus di Roma Tpl interessate dall'agitazione lunedì 18 novembre: qui l'elenco completo. Sempre per lunedì 18, la Fasta Confsal ha indetto un'agitazione anche sulle linee extraurbane gestite dalla Cotral.