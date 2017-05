Roma tpl, lavoratori senza stipendi. 51 linee bloccate, periferie a piedi

Esplode la situazione della Roma tpl. Una parte dei lavoratori, da 2 mesi senza stipendio, ha deciso di non uscire dai depositi di via della Maglianella, zona nord ovest, e via Raffaele Costi, Tor Cervara. Esasperante la vana attesa dei salari che l'azienda ha da tempo promesso, ma che di fatto restano non pagati. Saltata la mediazione dei sindacati, ormai impotenti di fronte ad una situazione che da più parti viene definita drammatica. Vano il tentativo di convogliare la protesta nello sciopero indetto per giovedì prossimo, 11 maggio.



Tante le malattie, assolutamente non inventate. Tanti i lavoratori che, senza soldi, non riescono a fare un pieno di benzina per raggiungere i depositi. Tanti quelli arrabbiati che, esasperati, hanno deciso di non uscire dai depositi. Il risultato sono le periferie a piedi, con cittadini non informati in alcun modo del blocco in attesa sulle banchine e studenti impossibilitati a raggiungere le scuole.

Risultano al momento bloccate le linee: 013 -027 -028 – 035 – 039 – 040 – 041 – 042 – 051 -054 – 057 – 135 – 146 - 213 – 226 - 235 – 339 – 340 – 343 – 344 – 404 – 444 – 445 – 502 – 503 – 505 – 543 – 546 – 548 – 552 – 555 – 557 – 657 – 663 – 702 – 720 – 721 – 763 – 764 – 767 – 771 – 775 – 789 – 889 – 892 – 912 – 982 – 985 – 992 – 993 - 999

Questi invece i collegamenti bus gestiti sempre da Roma Tpl che stanno circolando sebbene con riduzioni di corse: 08 – 011 – 017 – 018 – 024 -025 – 036 – 078 – 710 – 711 – 908 - 998.

LA VICENDA - I fatti sono sempre gli stessi, un eterno ritorno dell'uguale da diversi anni a questa parte. Periodicamente l'azienda Roma Tpl, privato che gestisce il 25% del trasporto pubblico romano, non ha soldi per pagare gli stipendi. Il Comune, bloccato nei pagamenti per l'assenza del Durc, di volta volta viene chiamato a mediare in questa situazione, cercando soluzioni tampone per poter poi procedere al pagamento dovuto all'azienda (la quota di soldi pubblici che va al privato per gestire il servizio). Anche con la nuova amministrazione pentastellata, nonostante gli impegni elettorali e le promesse fatte e i voti presi anche per questo, la situazione si è ripetuta. E' accaduto lo scorso autunno ed ora, da marzo, il problema è tornato. Una Pasqua senza stipendi e la protesta montante, hanno portato il Comune a versare all'azienda i soldi necessari per poter mettere in regola i contributi. Ottenuto il Durc, il Campidoglio ha potuto sbloccare le determine per il pagamento delle fatture all'azienda. Problema risolto? Neanche a dirlo. Le spettanze risultano non pagate, con un rimpallo di responsabilità tra azienda e Campidoglio, con quest'ultimo che chiede gli elenchi per poter effettuare i pagamenti e la prima bloccata da controlli fiscali che stanno bloccando il passaggio dei soldi.



A rimetterci lavoratori e utenza.