Roma Tpl, stipendi in ritardo e indennità revocate: "problemi cronici" per un nuovo sciopero

Nuova giornata di sciopero, vecchie motivazioni. Sono di nuovo agitate le acque attorno a Roma Tpl che oggi vede i suoi lavoratori incrociare le braccia per 24 ore. Una mobilitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal per il consorzio privato che gestisce le linee periferiche della capitale, ma che non toccerà i dipendenti di Atac, e che secondo le prime informazioni sta raccogliendo un'altissima adesione tra gli autisti. Le motivazioni sono quelle denunciate più volte dai sindacati: continui ritardi nel pagamento degli stipendi, mancati versamenti al Fondo previdenziale Priamo, mancati versamenti per le cessioni del quinto e dell'indennità Erg.

Tutti temi che sono stati affrontati più volte sui tavoli aperti dalle istituzioni coinvolte, dal Comune alla Prefettura, con tanto di precisi impegni in merito. Tavoli aperti nei mesi scorsi anche dopo drammatici momenti di protesta, con i lavoratori senza stipendio da mesi e blocchi spontanei del servizio che misero in ginocchio le parti di città servite dalle linee interessate. A complicare le cose, nei mesi scorsi, anche alcuni intoppi nel versamento dei finanziamenti dovuti da parte del Campidoglio, poi risolti. Nel novembre scorso l'assessore alla Mobilità Linda Meleo aveva addirittura annunciato di aver avviato un'analisi in merito alla possibilità di "una risoluzione del contratto" finalizzato ad indire un nuovo bando di gara. Una strada pericolosa che necessita, per usare le parole di Meleo, di una "blindatura giuridica". A distanza di mesi i sindacati, però, denunciano che la situazione è lontano dall'essersi risolta.

In una lettera che porta la data del 31 gennaio scorso, indirizzata all'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, al presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno, a Roma Tpl e al Prefetto di Roma, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti scrivono: "E' doveroso ribadire che i problemi di natura economica che ricadono sui dipendenti di tutto il Consorzio sono cronici e che si ripetono senza soluzione di continuità da anni. Si ricordano i persistenti ritardi nell'erogazione degli emolumenti, l'omessa retribuzione al Fondo di Previdenza Complementare Priamo, la revoca unilaterale delle indennità Erg, la mancata copertura economica per le cessioni del quinto, per i prestiti personali e per le polizze sanitarie. Infine, alcune società del Consorzio, non hanno ancora provveduto a trasferire ai lavoratori contributi di solidarietà incassati dall'Inps molti mesi fa".

LO SCIOPERO - Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interesserà la rete Atac. Ecco le linee interessate: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19. TUTTE LE INFORMAZIONI