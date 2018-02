Nursind: "Il 23 febbraio proclamato sciopero nazionale infermieri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il 23 febbraio, alle ore 10, gli infermieri italiani si riuniranno presso Piazza S.S. Apostoli, in Roma, per dare vita allo sciopero nazionale della categoria infermieristica proclamato dai sindacati di categoria. Uno sciopero che durerà 24 ore per protestare nei confronti di un contratto, che arriva dopo un decennio di ritardo, negativo rispetto all'ultimo sottoscritto, dicono i sindacati di categoria. Rispetto ad una perdita di euro 144,00, come riferito dalla presidente nazionale dell'ordine infermiristico Mangiacavalli, viene finanziato un aumento medio di euro 85,00. Inoltre all'aumento delle responsabilità non viene integrato un corretto corrispettivo economico. In Italia mancano, ad oggi, ben 60000 infermieri per garantire un livello assistenziale adeguato. Mancano anche le figure professionali di supporto all'infermiere (OSS, OTA) determinando un costante demansionamento infermieristico in quanto devono svolgere anche mansioni alberghiere che li distoglie dal loro compito principale. Inoltre continui ordini di servizio, spesso di natura verbale, li costringe ad eseguire doppi turni di lavoro. Il valore professionale della categoria infermieristica viene messa in discussione tutti i giorni senza ricercare i reali motivi e disagi vissuti sul posto di lavoro e sulla modalità di gestione amministrativa. Lo sciopero del 23 febbraio è un allarme che non riguarda solo gli infermieri ma anche i cittadini che, purtroppo, vedono portarsi via l'intero sistema sanitario nella gestione di tagli materiali e del personale stesso.