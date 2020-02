Sciopero facchini Peroni: la replica della cooperativa Masterjobs

In merito allo sciopero dei facchini di birra Peroni, la Società Cooperativa Masterjobs intende precisare quanto segue.

"Contrariamente a quanto viene riportato, i lavoratori non sono mai stati trattati come lavoratori a chiamata e/o convocati via sms, ma assumono lo status di socio, con ulteriore rapporto di lavoro subordinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale della logistica. I medesimi lavoratori - scrive la coop in una nota - conoscono lo stato dell'appalto da mesi e sono stati convocati in assemblea dei soci, da ultimo, per due volte nelle ultime due settimane - segnatamente nelle date del 3 e del 10 febbraio - per essere aggiornati in ordine all'appalto medesimo. Pertanto, non risponde al vero che 'ai lavoratori non è stata data alcuna spiegazione. I lavoratori - concludono dalla Società Cooperativa Masterjobs - sono impiegati regolarmente nel rispetto delle esigenze della produzione".