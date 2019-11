Sciopero, domani lunedì nero per utenti Cotral e Roma tpl: orari e linee a rischio

Lunedì “nero” per gli utenti dei mezzi pubblici di Roma e comuni limitrofi. Il 18 novembre scioperano i lavoratori di Cotral e Roma Tpl: a rischio dunque il trasporto pubblico extraurbano e le linee periferiche.

Sciopero bus lunedì 18 novembre

Il servizio del consorzio privato Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus, dovrà fare i conti con la protesta indetta dal sindacato Usb e in una delle società del gruppo, la Troiani, anche dalla Fast Confsal.

Sciopero Roma Tpl: fasce di garanzia

Le corse nella giornata di lunedì saranno garantite solo dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Possibili stop nelle altre fasce orarie. Qui l’elenco completo dei bus a rischio.

Tra le motivazioni della protesta: l'orario di lavoro con la mancata concessione delle ferie e lo straordinario obbligatorio, la regolarizzazione dei versamenti, la manutenzione delle vetture, l'uso eccessivo della repressione disciplinare.

Sciopera Roma Tpl: “Basta elemosinare stipendi”

“Queste aziende private - ha scritto il sindacato - non garantiscono all’utenza affidabilità, sicurezza e qualità e cercano di sopperire alle loro mancanze con intimidazioni e arroganza e nei confronti dei lavoratori, sospendendoli dal servizio appena denunciano il malfunzionamento dei mezzi" – ha denunciato l’USB, Unione Sindacale di Base.

Ma non solo. Il sindacato segnala ritardi nei pagamenti degli stipendi e nella regolarizzazione dei versamenti nei fondi pensione, "perché le aziende trattengono le quote dagli stipendi ma non li versano nei fondi". "I lavoratori sono costretti tutti i mesi ad elemosinare il loro stipendio, che di puntuale - sostiene l'USB - ha solo il continuo ritardo nel versamento".

Sciopero Cotral lunedì 18 novembre

Indetto invece dalle organizzazioni sindacali Slm Fast Confsal e Cambia-Menti M410 lo sciopero di Cotral di lunedì 18 novembre.

I lavoratori incroceranno le braccia con astensione dalle prestazioni da mezzanotte alle 05:29, dalle 08:30 alle 16:59 e dalle 20 alle 23:59.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea dalle 5:30 fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Tra le motivazioni dello sciopero, per Slm Fast Confsal, l’estensione della verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral e il mancato confronto di tematiche come ad esempio la percentuale del 40% dei nastri e riserve di bacino. Cambia-Menti M410 chiede invece l’aumento delle indennità turno a nastro e l’equiparazione valore orario dei turni a nastro negli impianti con servizio domenicale.