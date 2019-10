Sciopero autostrade: dalla Strada dei Parchi a Fiano Romano due giorni a rischio caos

Contratto nazionale scaduto da dieci mesi, così dopo la “grave rottura della trattativa” per il rinnovo domenica 13 ottobre e lunedì 14 sarà sciopero del personale autostradale.

Sciopero autostrade 13 e 14 ottobre

“L'interruzione della trattativa si è avuta sul tema della 'clausola sociale' a tutela dell’occupazione, argomento per noi basilare” – hanno fatto sapere Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl dalla riunione nazionale dei delegati.

Secondo i sindacati “la clausola sociale rappresenta un fattore indispensabile e fondamentale per dare garanzia e tutela a tutti i dipendenti del settore, al fine di garantire la continuità occupazionale, l’applicazione del Ccnl di settore, il mantenimento di tutti i trattamenti economici e normativi, in un momento di grande cambiamento che investe l’intero arco delle concessioni autostradali”.

Concessioni autostradali scadute

Concessioni già scadute che coinvolgono quasi 4 mila addetti in tutta Italia, “un quarto del totale del complessivo del settore ed a probabili ulteriori riorganizzazioni delle concessioni autostradali a partire dalla ventilata revoca di Autostrade per l’Italia. Questa situazione – hanno scritto nella nota unitaria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl - ci impone l’obbligo di fissare soluzioni che evitino ai lavoratori di subire conseguenze derivanti dall’assenza di regole e dalle scelte scellerate perpetrate da altri”.

Sciopero autostrade a Roma: Strada dei Parchi e V Tronco

Così dopo le mobilitazioni di agosto, durante esodo e controesodo, il personale autostradale sciopererà domenica 13 e lunedì 14 ottobre.



Nel Lazio la protesta dei dipendenti Aspi e delle altre società del gruppo Atlantia che applicano il contratto collettivo nazionale Autostrade e Trafori sarà di quattro ore: dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14.

I lavoratori della Strada dei Parchi incroceranno invece le braccia per 8 ore, fatta eccezione per il personale turnista, sottoposto alla 146, per cui è previsto uno sciopero di quattro ore per ogni turno. Gli impiegati della Strada dei Parchi si asterranno dal lavoro nella giornata del 14 ottobre.

Sciopero autostrade: a Roma e nel Lazio coinvolti in 2mila

“Sul nostro territorio c’è grande preoccupazione tra i dipendenti per i dieci mesi di ritardo nel rinnovo del contratto. Al tempo stesso, la serie di riorganizzazioni nell’ambito delle concessioni autostradali crea inquietudine e rende quanto mai urgente l’inserimento della clausola sociale nel CCNL di settore” – ha detto Luigi Benedetti, segretario regionale responsabile del dipartimento Logistica, Viabilità e Ambiente della Fit-Cisl del Lazio.

Dalla Strada dei Parchi al V tronco di Fiano Romano circa 1800 i lavoratori potenzialmente coinvolti dallo sciopero del personale autostradale.

“I circa mille dipendenti della Direzione Generale a Roma, i 460 lavoratori Aspi del V Tronco, i quasi 300 della Strada dei Parchi sul territorio – ha proseguito Danilo Lorenzi, coordinatore regionale Autostrade per la Fit-Cisl del Lazio – chiedono garanzie, continuità occupazionale, il rinnovo del CCNL e il mantenimento dell’unicità del contratto. Faremo tutto il possibile per fare in modo che la voce dei lavoratori venga ascoltata e affinché lo sciopero porti a risultati importanti”.

Sciopero autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza

In vista dello sciopero del 13 e 14 ottobre Autostrade per l’Italia “ha attivato alcune misure per assistere gli automobilisti in viaggio lungo la rete dove sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato ai servizi di viabilità e al monitoraggio e gestione degli impianti”. Nelle stazioni interessate, si legge in una nota di Aspi, “il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi, rimarranno sempre attivi i varchi dotati di cassa automatica e quelli Telepass”.