Ama, sindacati pronti allo sciopero: "Approvare il bilancio dell'azienda"

“Servono risposte oppure il prossimo 14 settembre sarà sciopero”. Torna teso il clima attorno alla municipalizzata che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti della Capitale, l’Ama. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fit e Fiadel di Roma e Lazio hanno scritto alla sindaca Virginia Raggi chiedendo “garanzie in merito all’approvazione del bilancio della società capitolina, visto che il rinvio sta causando non poche preoccupazioni sulla tenuta economica dell’azienda”.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono inoltre la presenza dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, oltre a quella della titolare dell’Ambiente, Pinuccia Montanari, all’incontro in programma per il prossimo 5 settembre. La partecipazione di Lemmetti, aggiungono Cgil, Cisl e Fiadel “si rende inoltre necessaria visto il preoccupante ritardo nell’approvazione del bilancio di Ama Spa da parte dell’azionista. Approvazione, questa, attesa da oltre quattro mesi e urgente per garantire stabilità all’azienda. Montano infatti, e in modo crescente, preoccupazioni persino sul pagamento degli stipendi. Preoccupazioni a cui va data una risposta, come andrebbe spiegata la ragione di un ritardo così evidente”.

La vertenza è scattata dalla richiesta di modifica delle delibere 52 e 58 del 2015, approvate dall’allora giunta Marino: la prima apre alla possibilità di esternalizzare una parte dei servizi oggi erogati dall’azienda capitolina, la seconda blocca le assunzioni dei dipendenti. La modifica a tali provvedimenti era prevista in un accordo siglato nei mesi scorsi ma non ha ancora trovato applicazione. Un primo sciopero era stato indetto per il 14 luglio scorso ma una serie di incontri con l’assessora Montanari avevano portato le organizzazioni sindacali e farlo slittare a settembre. “Ma adesso” conclude la nota “per le sigle sindacali servono i fatti”.