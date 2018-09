Ama, slitta l'incontro con Lemmetti: confermato lo sciopero del 14 settembre

L'incontro slitta, lo sciopero viene confermato. Non cala la tensione sulla vertenza Ama. L'appuntamento dei sindacati con l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, i vertici dell'azienda capitolina che si occupa di rifiuti e i sindacati è stato spostato all'11 settembre. "Un fatto grave" scrivono in nota unitaria le segreterie di Roma e Lazio di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. "Lo sciopero del 14 settembre è quindi confermato. Il 12 nelle zone e il 13 negli impianti e le autorimesse effettueranno assemblee su tutti i turni per informare i lavoratori sui rischi a cui è esposta l'azienda".

Due i nodi su tavolo. Da un lato l'approvazione del bilancio, fonte di preoccupazione per i sindacati che temono possibili ripercussioni sul pagamento degli stipendi. Dall'altra il dietrofront promesso su due delibere approvate dalla Giunta Marino. "L'11 proveremo comunque a capire dall’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, anche se con un'intollerabile ritardo, perché non siano state ancora modificate le delibere oggetto dello sciopero su cui la Sindaca Raggi aveva garantito personalmente, la 52 che apre alla privatizzazione di Ama e la 58 che blocca il turn over, e come mai non sia stato approvato il bilancio aziendale, con i conseguenti pericoli per la tenuta economica di Ama e il rischio sul pagamento degli stipendi. Sembra quasi - concludono Fp Cgil, Cisl Fit e Fiadel - che invece di mettere Ama nelle condizioni di operare al meglio, ci sia qualcuno che lavora per metterla in difficoltà".