Sciopero 25 ottobre, è polemica sui rifiuti: il Garante bacchetta Ama

Una volta cessato lo sciopero, l'azienda dovrà procedere rapidamente alla raccolta, se necessario anche con turni straordinari. E' quanto messo nero su bianco dalla commissione Garanzia Sciopero. Il presidente Giuseppe Santoro-Passarelli, in una nota, con riferimento ad Ama che ieri ha invitato i cittadini a tenere in casa i rifiuti per il giorno dello sciopero, "ha richiamato quanto previsto dalla normativa di settore per la pronta riattivazione del servizio, da assicurare subito dopo la cessazione dello sciopero, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario".

L'indicazione comunque non riguarda solo la municipalizzata dei rifiuti. "Preso atto della regolarità della proclamazione" dello sciopero a Roma rispetto a quanto previsto dalla legge e dalle singole discipline di settore "ha rivolto un fermo invito alle organizzazioni sindacali affinché si adoperino per il pieno rispetto delle prestazioni indispensabili poste dalla legge a contemperamento dei diritti costituzionali degli utenti".

Ricordiamo infatti che venerdì 25 ottobre si fermeranno i circa 30mila dipendenti delle società controllate di Roma Capitale. Ama, Atac (che si ferma per 4 ore, dalle 20 a fine turno), Multiservizi, Zetema, Farmacap, con il rischio più che concreto di un blocco generale dei servizi in città. Eccezion fatta per il trasporto pubblico, che subirà uno stop solo in tarda serata, sono attese ripercussioni sull'igiene urbana - con Ama che ha appunto invitato i cittadini, suscitando polemiche, a tenersi i rifiuti a casa - sui servizi mensa e pulizie nelle scuole, sull'apertura dei musei comunali.