Scale mobili, Atac: "Collaudi fatti a Magliana e Furio Camillo". Ma Barberini resta chiusa in entrata

Si è svolto ieri con esito positivo il collaudo di una scala mobile sottoposta a revisione speciale nella stazione della metro B di Magliana. Ne dà notizia Atac. "L'impianto sarà rimesso in esercizio dopo il rilascio della documentazione da parte degli Enti che ne autorizzano la riattivazione" fa sapere l'azienda in un comunicato stampa, riferendosi al nulla osta che viene normalmente rilasciato dall'Ustif, l'ufficio competente per l'impiantistica del Ministero dei Trasporti.

Poi ancora da via Prenestina il punto sugli interventi in corso: "Il collaudo del secondo impianto di Magliana è previsto all'inizio della settimana prossima. Sono oggi in corso attività di collaudo per revisione speciale dei tre servoscala della stazione della metro A di Lepanto. Collaudata nei giorni scorsi con esito positivo anche una scala mobile alla stazione metro A di Furio Camillo".

Sono invece ancora in corso le attività sulle scale delle stazioni di Baldo degli Ubaldi e Cornelia. Nel primo caso la fermata è stata riattivata il 10 gennaio scorso ma con sei impianti su dodici funzionanti. Per quanto riguarda gli altri sei rimasti, tre sono stati collaudati nei giorni e gli altri tre verranno collaudati, fa sapere Atac, a partire dalla prossima settimana.

Ancora parzialmente chiusa poi, lo ricordiamo, la stazione di Barberini. Dopo quasi un anno di stop totale la fermata è stata riattivata lo scorso martedì 4 febbraio ma solo in uscita e non in ingresso. Anche qui gli interventi di manutenzione previsti devono ancora partire su due scale mobili su sei.